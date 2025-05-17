"Эвертон" анонсировал расставание с Эшли Янгом

"Эвертон" анонсировал расставание с крайним защитником Эшли Янгом.

Янг выступает за "Эвертон" с июля 2023. Благодаря своему опыту, лидерским качествам и универсальности Эшли показал себя очень полезным игроком.



Всего англичанин, которому в июле исполнится 40 лет, сыграл 68 матчей за "Эвертон", забив два гола.



Расставание с Янгом "ириски" анонсировали в преддверии заключительного домашнего матча сезона — против "Саутгемптона" в субботу.



Вместе с Янгом "Эвертон" покидают и голкиперы Асмир Бегович и Жоау Виржиния.