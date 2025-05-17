"Эвертон" анонсировал расставание с Эшли Янгом

Эшли Янг "Эвертон" анонсировал расставание с крайним защитником Эшли Янгом.

Янг выступает за "Эвертон" с июля 2023. Благодаря своему опыту, лидерским качествам и универсальности Эшли показал себя очень полезным игроком.

Всего англичанин, которому в июле исполнится 40 лет, сыграл 68 матчей за "Эвертон", забив два гола.

Расставание с Янгом "ириски" анонсировали в преддверии заключительного домашнего матча сезона — против "Саутгемптона" в субботу.

Вместе с Янгом "Эвертон" покидают и голкиперы Асмир Бегович и Жоау Виржиния.




Метки Бегович, Виржиния, Эвертон, Янг

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. chelsae88 17.05.2025 19:13 # chelsae88
    Обоссанные гейгуннеришки за счастье подберут отработанный материал

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  2. hunter022 17.05.2025 18:11 # hunter022
    Вот и бесплатный трансфер для МЮ, получше нынешних бездарей на левом фланге.

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  3. petertosh 17.05.2025 18:05 # petertosh
    Некоторым командам нужны такие игроки как Милнер, Янг, Варди. Старый конь борозды не портит...

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