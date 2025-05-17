Конор Брэдли заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Правый защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

И хотя "Ливерпуль" не уточняет срок нового контракта, Sky Sports утверждает, что речь идет о сделке до 2029 года.



В конце этого сезона "Ливерпуль" прощается с Трентом Александер-Арнольдом, что повышает важность Брэдли для команды на следующий сезон, даже несмотря на намерение "красных" приобрести Джереми Фримпонга из "Байера".



Брэдли находится в системе "Ливерпуля" с сентября 2019, а свой первый профессиональный контракт заключил еще в июле 2020. За первую команду "красных" Конор дебютировал в сентябре 2021.



Несмотря на конкуренцию со стороны Трента и собственные проблемы со здоровьем, в этом сезоне 21-летний североирландец сыграл 27 матчей за команду Арне Слота во всех соревнованиях, сделав свой вклад в завоевание титула Премьер-Лиги.



"Моя цель на будущее — сыграть еще больше матчей, но также выиграть больше трофеев. Думаю, весь смысл игры в футбол и состоит в том, чтобы выигрывать трофеи и быть успешным".



"Чем больше мы сможем выиграть, тем будет лучше для меня и для всей команды. Надеюсь, если мы сможем продолжить в том же духе, эти годы в клубе будут хорошими", — сообщил Брэдли.