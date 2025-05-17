Гвардиола возмущен, что Премьер-Лига не перенесла матч с "Борнмутом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал Премьер-Лигу за нежелание перенести матч против "Борнмута".

После финала Кубка Англии против "Кристал Пэлас" в субботу у "Сити" будет только 72 часа на подготовку к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Борнмута".



Гвардиола считает, что матч против "Борнмута" вполне можно было бы передвинуть со вторника на среду, благо Премьер-Лига пошла на уступки для финалистов Лиги Европы в лице "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".



"Это будет тяжело. Мы уже девять лет, каждый сезон, сражаемся против этих ситуаций, но воз и ныне там".



"Во вторник нам предстоит сыграть против самой интенсивной, самой подготовленной физически, самой прямолинейной и самой мощной команды в Премьер-Лиге, которая сражается за попадание в еврокубки".



"Нам приходится искать решения. "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" играют в пятницу, и когда это возможно, так и нужно поступать. Я бы предпочел сыграть в среду", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.