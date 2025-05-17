Анонс финала Кубка Англии

В субботу "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" сойдутся на "Уэмбли", чтобы определить судьбу Кубка Англии.

За свою 120-летнюю историю "Пэлас" не завоевал никаких больших трофеев и никогда не выступал в еврокубках, поэтому в случае победы "орлы" убьют двух зайцев одним выстрелом.



Для "Сити" финал Кубка Англии представляет возможность скрасить этот неудачный сезон и финишировать не с пустыми руками.



Предыдущий раз "Сити" оставался без трофеев еще в сезоне 2016/17 — дебютном для Хосепа Гвардиолы на "Этихад". То, к слову, вообще был единственный в карьере испанского тренера бестрофейный сезон.



"Пэлас" пропустил 10 голов в двух матчах в апреле, но в преддверии финала набрал хорошую форму, не проиграв ни одного из пяти последних поединков.



- Это будет 14-й финал Кубка Англии для "Сити", который брал трофей семь раз. Чаще это делали только "Арсенал" (14), "Манчестер Юнайтед" (13), "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" (по 8).



- "Пэлас" сыграет в финале Кубка Англии в третий раз, прежде уступив "Юнайтед" в 1990 и 2016 годах.



- Год назад "Сити" тоже играл в финале Кубка Англии, но тогда уступил "Юнайтед" (2:1). Прежде "горожане" только однажды терпели неудачу в двух финалах подряд во внутренних соревнованиях (Кубок Англии в 1926 и 1933 годах).



- "Сити" выиграл все три последние встречи с "Пэлас" в Кубке Англии с общим счетом 18:4.



- "Сити" не проиграл ни одной из семи последних встреч с "Пэлас" во всех соревнованиях (4 победы, 3 ничьи).



- В каждой из четырех своих последних встреч "Пэлас" и "Сити" забивали минимум по два гола.



- Ни один из 44 последних матчей "Сити" в Кубке Англии не был завершен вничью (38 побед, 6 ничьих). Пять из шести своих поражений на этом отрезке "горожане" потерпели на "Уэмбли".



- В этом розыгрыше Кубка Англии "Пэлас" пропустил только один гол.



- Хосеп Гвардиола из "Сити" может стать только вторым после сэра Алекса Фергюсона тренером, выигравшим и Кубок Англии, и Кубок Лиги минимум по три раза.



- Оливер Гласнер из "Пэлас" станет первым австрийским тренером в финале Кубка Англии.



- Это будет четвертый финал Кубка Англии для Кевина Де Брюйне за "Сити". В трех первых он забил один гол и отдал три результативные передачи.



- Нападающий Эрлинг Холанд не забил ни одного гола в пяти своих матчах за "Сити" на "Уэмбли".



- Нападающий "Пэлас" Эдди Нкетиа совершил по результативному действию в каждом из трех свои последних матчей в Кубке Англии (2 гола, 1 "ассист"), выходя на замену.



Полузащитник "Пэлас" Адам Уортон, пропустивший победу над "Тоттенхэмом" в прошлый уикенд, решил свои проблемы с лодыжкой. Чади Риад и Шейк Дукуре давно отсутствуют.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд вернулся в строй еще в прошлый уикенд. Родри находится на пороге возвращения в строй, но Джон Стоунс, Натан Аке и Оскар Бобб по-прежнему травмированы.



Кубок Англии. Финал

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз