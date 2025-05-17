"Борнмут" продал Хейсена в "Реал"

"Борнмут" официально подтвердил продажу защитника Дина Хейсена в испанский "Реал" за 50 миллионов фунтов.

"Борнмут" оказался бессилен помешать уходу Хейсена, потому что указанная сумма в 50 млн. фунтов прописана в контракте Дина в качестве отступных.



Отступные за Хейсена также были готовы выплатить гранды Премьер-Лиги вроде "Арсенала" и "Ливерпуля", но 20-летний игрок сборной Испании выбрал Мадрид.



Переход Хейсена в "Реал" будет завершен с наступлением июня, а значит Дин сможет дебютировать за гранд Ла Лиги на клубном Чемпионате Мира в США.



В Мадриде Хейсен подпишет контракт до июня 2030. Его условия уже согласованы, а накануне Дин прошел медобследование.



Хейсен присоединился к "Борнмуту" только прошлым летом, будучи купленным у "Ювентуса" за 12.6 млн. фунтов. С тех пор Дин сыграл 34 матча за команду Андони Ираолы во всех соревнованиях, включая 30 в Премьер-Лиге.



"Ювентусу" как бывшему клубу Хейсена достанется 10 процентов от стоимости сделки между "Реалом" и "Борнмутом", отмечает Sky Sports.