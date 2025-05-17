Артета намекнул, что "Арсеналу" придется выйти за рамки своего трансферного бюджета

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что его клубу придется выйти на рамки своего трансферного бюджета грядущим летом.

В этом сезоне "Арсеналу" слегка не хватило сил, чтобы преуспеть в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и Артета собирается отреагировать на это мощным укреплением состава.

При этом Артета допускает, что "Арсеналу" придется потратить больше, нежели запланировано.

"Нюанс с бюджетом в том, что это похоже на свадьбу. Вы планируете с женой вашу свадьбу и даете ей бюджет, но в итоге никогда не тратите меньше, всегда — больше".

"Когда вы строите дом, всегда тратите больше. Обычно бывает именно так. Вы готовитесь к различным сценариям, но затем случаются неожиданные вещи".

"Есть так много переменных, которые могут оказать влияние, хотя у вас и есть бюджет. У нас всегда есть представление, что мы можем сделать, что мы можем улучшить, каковы наши приоритеты, и давайте посмотрим, сможем ли мы осуществить это", — цитирует Артету Daily Mail.




Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2025 13:00

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  1. hunter022 17.05.2025 13:10 # hunter022
    Кренке не позволит уйти за рамки бюджета, только за счёт продаж могут увеличить бюджет,но учитывая за сколько Арсенал продаёт своих игроков это 50 млн от всех продаж.

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