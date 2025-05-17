Артета намекнул, что "Арсеналу" придется выйти за рамки своего трансферного бюджета

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что его клубу придется выйти на рамки своего трансферного бюджета грядущим летом.

В этом сезоне "Арсеналу" слегка не хватило сил, чтобы преуспеть в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и Артета собирается отреагировать на это мощным укреплением состава.



При этом Артета допускает, что "Арсеналу" придется потратить больше, нежели запланировано.



"Нюанс с бюджетом в том, что это похоже на свадьбу. Вы планируете с женой вашу свадьбу и даете ей бюджет, но в итоге никогда не тратите меньше, всегда — больше".



"Когда вы строите дом, всегда тратите больше. Обычно бывает именно так. Вы готовитесь к различным сценариям, но затем случаются неожиданные вещи".



"Есть так много переменных, которые могут оказать влияние, хотя у вас и есть бюджет. У нас всегда есть представление, что мы можем сделать, что мы можем улучшить, каковы наши приоритеты, и давайте посмотрим, сможем ли мы осуществить это", — цитирует Артету Daily Mail.