Салах рассказал, как Слот вдохновил его на великолепный сезон

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, как главный тренер Арне Слот вдохновил его на великолепный сезон.

В этом сезоне Премьер-Лиги Салах совершил 46 результативных действий, что помогло "Ливерпулю" досрочно оформить титул. Своей игрой 32-летний египтянин также заслужил новый контракт.



Салах чувствует, что ему очень помог Слот, который после своего назначения был очень деликатен с Мохамедом, при этом постоянно давая подопечному советы по улучшению игры.



"Мне он показался довольно жестким. Если он хочет чего-нибудь, он сразу спрашивает тебя об этом. Поначалу это было довольно непросто, но затем ты привыкаешь к нему, а также к тому, как он говорит с тобой и чего он хочет от тебя. Дальше все становится проще".



"Он показал мне несколько видео со мной в предсезонном матче. Игроки были в своих сборных, а я — нет, поэтому я приехал рано и тренировался с молодыми игроками, раньше начав предсезонную подготовку".



"Я был довольно медленным и сделал в матче не так много. Он показал мне: "Посмотри на второго игрока, который видит, что ты не стараешься, посмотри на третьего". Затем ты видишь, что вся линия ведет себя, как я, и он говорит: "Это и есть твое влияние на команду".



"Мы несколько раз разговаривали с ним. Он был очень честен, показал мне несколько нарезок со мной и сказал: "С этим, Мо, мы сможем выиграть все. Без этого, Мо, мы не сможем много побеждать. Я хочу, чтобы ты играл в свою лучшую игру. Я хочу, чтобы ты был доступен весь сезон и при мне провел свой лучший год".



"Я сказал: "Окей. Дай знать, чего хочешь от меня, и я сделаю это, потому что я очень профессионален".



"Он не бросал мне вызов, он был очень уважителен, и я сказал ему об этом. Он относился ко мне по-другому. Он показывал мне, чего хочет от меня. Он сказал: "Если хочешь добавить что-нибудь, изменить что-нибудь, будь открыт со мной". И это былр замечательно".



"Я просто почувствовал, что пришел новый тренер, который дал мне пространство и оценил меня по достоинству, позволил мне постоянно разговаривать о том, что я хочу улучшить, что я хочу от команды для себя, что я хочу делать для команды... Думаю, именно в этом я и нуждался".



"Он показал мне: "Ты — другой, ты — суперзвезда здесь". Наверное, именно в этом я нуждался в то время", — сообщил Салах Sky Sports.