Кин: "Манчестер Юнайтед" должно быть стыдно"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игроков "красных дьяволов" за нежелание сражаться в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "Юнайтед" оформил свое дежурное поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Челси" со счетом 1:0.



Еще перед началом матча на "Стэмфорд Бридж" Кин обратил внимание на то, что команда Рубена Аморима не демонстрирует желания сражаться, а некоторые матчи откровенно сдает.



"Манчестер Юнайтед" должно быть стыдно от этого. Люди говорят о моих временах, но мне довелось бывать и в других раздевалках, "Ноттингем Форест" и "Селтика".



"Чего ты хочешь от игроков, так это хороших привычек. Я же наблюдаю недостаточное желание сражаться. Командам можно простить поражения, но когда неделя за неделей тренер выходит и хватается за голову... У Аморима голова идет кругом от работы главным тренером "Манчестер Юнайтед".



"Я понимаю, о чем он думает. Он думает о том, что ему не следовало влезать в этот беспорядок до лета. Он будет рад, когда сезон закончится. Некоторые матчи они просто сдали. Я никогда не слышал, чтобы в этом клубе так много говорили о матче (финале Лиги Европы) на следующей неделе".



"Даже не думайте, что эта команда будет в топ-4 или топ-5 (в следующем сезоне). Они не просто проиграли 17 матчей в этом сезоне — они проиграли 14 в этом году".



"Эта команда просто не знает, как сражаться. Этой детали я просто не понимаю. Проявлять себя неделя за неделей — признак величия. А эти игроки? Каждую неделю они не знают, как сражаться", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.