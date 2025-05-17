Эмери — о будущем Мартинеса: "Мы еще посмотрим"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери выразил сомнения насчет будущего голкипера Эмилиано Мартинеса.

Мартинес выглядел крайне эмоциональным после победы 2:0 над "Тоттенхэмом" в пятницу вечером. Это был последний для "Виллы" домашний матч в этом сезоне.



Сложилось впечатление, что 32-летний аргентинец, к которому существует интерес из Саудовской Аравии, прощается с "Вилла Парк", однако Эмери пока не может сказать ничего конкретного.



"Мы еще посмотрим. Конечно, это последний домашний матч в сезоне, но я не знаю. Мы еще посмотрим насчет команды, насчет игроков, но команда проявляет себя на поле и так сосредоточена", — цитирует Эмери BBC.



