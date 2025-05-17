Аморим: "Поражение от "Челси" помогло мне выбрать состав на финал"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что поражение 1:0 от "Челси" помогло ему определиться с составом на финал Лиги Европы.

Несмотря на близость финала Лиги Европы, Аморим выставил близкий к оптимальному состав на "Стэмфорд Бридж" в пятницу вечером.



И хотя "Юнайтед" проиграл этот матч Премьер-Лиги, продемонстрированный командой футбол произвел на Аморима позитивное впечатление.



"В матче были хорошие вещи, о которых мы говорили. Мы имели свои моменты, мы улучшаем свою игру, мы довольно хорошо прессинговали".



"Но затем возникла ситуация, когда мы едва не пропустили гол, а в следующей ситуации мы все-таки пропустили гол".



"Нам не хватало агрессии возле чужих ворот, это можно было почувствовать. Но мы прибавляем".



"Мы были весьма агрессивны, но нужно быть еще агрессивнее. Мы хорошо разыгрывали мяч до чужой штрафной, а затем нам чего-то не хватало. Но мы правильным образом отнеслись к матчу сегодня, мы сражались".



"Я не буду говорить о лете. Хорошая новость в том, что в Лиге Европы мы забиваем много голов. Мы будем готовиться к матчу в Лиге Европы".



"Летом нам нужно будет наладить много вещей, но сегодня был действительно хороший матч для подготовки к финалу. Если бы мы оставили некоторых игроков дома, то у них было бы почти 10 дней без футбола, и это было бы ошибкой".



"Было хорошо, что они сыграли. Они смогли почувствовать, что мы можем играть во владение и подвергать соперника давлению. Но в этом клубе нужно побеждать, а мы не побеждаем в матчах".



"Это помогло мне выбрать стартовый состав на финал. Поэтому посмотрим", — цитирует Мареску Sky Sports.