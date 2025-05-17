Салах понимает решение Трента уйти из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что понимает решение защитника Трента Александер-Арнольда уйти из мерсисайдского клуба.

Многие болельщики "Ливерпуля" обиделись на Александер-Арнольд из-за того, что Трент решил не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт, оставляя родной клуб без компенсации.



Однако Салах относится к поступку Александер-Арнольда с пониманием. Мохамед чувствует, что Тренту нужен новый источник мотивации после стольких лет и стольких трофеев с "Ливерпулем".



"Я очень его люблю. Думаю, он заслуживает лучших проводов из клуба. Он многое сделал для города и для клуба, и он является одним из лучших игроков в истории клуба. Он выкладывался без остатка".



"Думаю, он нуждался в новом вызове. Он говорил со мной об этом. Это точно его собственное решение. Ему 25-26 лет, и он выиграл все по два-три раза. Чего еще он может добиться?"



"Ему просто нужно взять и сменить обстановку, бросив себе новый вызов. Люди этого толком не понимают, но он провел в клубе 20 лет".



"В душевном плане так тяжело быть в клубе 20 лет. Да, я люблю это место, но на протяжении 20 лет приезжать в одно и то ж место... В душевном плане ты можешь впасть в депрессию".



"Я действительно желаю ему наилучшего. Я всегда буду на связи с ним".



"Это его решение. Я не пытался убедить его остаться, потому что я знаю, что 20 лет в клубе — это непросто. Это так тяжело".



"Люди думают, что принять решение остаться было бы легко. Это не так".



"Я всегда хочу, чтобы он был в моей команде. Ты всегда хочешь обладать такого рода игроком. Но также я понимаю, что 20 лет в одном месте — это непросто", — сообщил Салах Sky Sports.