Мареска объяснил свою радость после победы над МЮ

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил свою бурную радость после победы над "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Челси" переиграл "Юнайтед" со счетом 1:0, сохранив высокие шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



И хотя "Юнайтед" занимает только 16-е место в Премьер-Лиге, Мареска считает, что его команда одолела крайне непростого соперника, что и объясняет эмоции Энцо.



"Причина, почему я был так рад в конце матча, заключается в том, что "Юнайтед" победил "Сити" на выезде, сыграл вничью с "Сити" дома, сыграл вничью с "Ливерпулем", сыграл вничью с "Арсеналом", сыграл вничью с нами".



"Они знают, как играть против больших команд. Поэтому я ожидал очень тяжелого матча".



"Причина, почему я был рад, заключается в том, что мы победили команду, которую "Арсеналу", "Ливерпулю" и "Сити" оказалось сложно победить", — цитирует Мареску Sky Sports.