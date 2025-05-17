Хейсен прошел медобследование перед трансфером в "Реал"

Защитник "Борнмута" Дин Хейсен прошел медобследование в преддверии подписания контракта с испанским "Реалом".

Предыдущие пару дней представители Хейсена провели в Мадриде, договариваясь об условиях личного контракта с "Реалом".



Параллельно с этим "Реал" обратился к "Борнмуту" и подтвердил свою готовность выплатить отступные в 50 миллионов фунтов за 20-летнего игрока сборной Испании.



Как сообщает Sky Sports, лагерь Хейсена уже согласовал с "Реалом" пятилетний контракт, а сам Дин накануне прошел медобследование в Лондоне.



Хейсен официально станет игроком "Реала" 1 июня, когда откроется специальное летнее трансферное окно. Это позволит Дину отправиться с Королевским клубом в США на клубный Чемпионат Мира.