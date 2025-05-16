"Вилла" победила "Тоттенхэм" и приблизилась к Лиге Чемпионов

"Астон Вилла" одержала уверенную победу 2:0 над "Тоттенхэмом" и поднялась на четвертое место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "вилланов" влились Пау Торрес, Джон Макгинн и Ян Матсен, которые заменили Тайрона Мингса, Люку Диня и Джейкоба Рэмси.



Три перестановки сделал и наставник "шпор" Анге Постекоглу, оказав доверие Серхио Регилону, Майки Муру и Сону Хен Мину.



В начале матча шла обоюдоострая игра. Лучший момент у гостей имел Матис Тель, пробивая пяткой из центра штрафной. У хозяев Морган Роджерс подправлял мяч ногой в ворота после передачи с фланга, но оба раза голкиперы сыграли выше всяких похвал.



Постепенно "Вилла" обозначила некоторое преимущество, но игра притупилась, и самым ярким моментом в остатке первого тайма стал неточный удар Марко Асенсио с подступов к штрафной на 36-й минуте.



Во втором тайме игровое преимущество хозяев нашло отражение на табло. Олли Уоткинс пробил головой после подачи углового, а Эзри Конса ногой помог мячу поскорее оказаться в воротах — 1:0.



"Вилла" воодушевилась и на 73-й минуте добила соперника. Это Бубакар Камара совершил короткий рывок по границе штрафной и нанес удар низом в дальний угол ворот — 2:0. Остаток матча сложился безмятежно для команды Унаи Эмери.



"Тоттенхэм" обнадеживающим образом начал матч, но затем перестал атаковать и в конце концов ошибся в обороне, а за первым пропущенным голом вскоре последовал второй. "Вилла" была гораздо более мотивированной и этой победой приблизилась к завоеванию путевки в Лигу Чемпионов.



"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче