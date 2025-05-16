"Вилла" победила "Тоттенхэм" и приблизилась к Лиге Чемпионов
"Астон Вилла" одержала уверенную победу 2:0 над "Тоттенхэмом" и поднялась на четвертое место в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "вилланов" влились Пау Торрес, Джон Макгинн и Ян Матсен, которые заменили Тайрона Мингса, Люку Диня и Джейкоба Рэмси.
Три перестановки сделал и наставник "шпор" Анге Постекоглу, оказав доверие Серхио Регилону, Майки Муру и Сону Хен Мину.
В начале матча шла обоюдоострая игра. Лучший момент у гостей имел Матис Тель, пробивая пяткой из центра штрафной. У хозяев Морган Роджерс подправлял мяч ногой в ворота после передачи с фланга, но оба раза голкиперы сыграли выше всяких похвал.
Постепенно "Вилла" обозначила некоторое преимущество, но игра притупилась, и самым ярким моментом в остатке первого тайма стал неточный удар Марко Асенсио с подступов к штрафной на 36-й минуте.
Во втором тайме игровое преимущество хозяев нашло отражение на табло. Олли Уоткинс пробил головой после подачи углового, а Эзри Конса ногой помог мячу поскорее оказаться в воротах — 1:0.
"Вилла" воодушевилась и на 73-й минуте добила соперника. Это Бубакар Камара совершил короткий рывок по границе штрафной и нанес удар низом в дальний угол ворот — 2:0. Остаток матча сложился безмятежно для команды Унаи Эмери.
"Тоттенхэм" обнадеживающим образом начал матч, но затем перестал атаковать и в конце концов ошибся в обороне, а за первым пропущенным голом вскоре последовал второй. "Вилла" была гораздо более мотивированной и этой победой приблизилась к завоеванию путевки в Лигу Чемпионов.
"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
16.05.2025 23:30
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Последние комментарии:
Ебучий скам последний геморрой выдушил, абы поднасрать.
удачи шпорам в финале
1.5 пенки на судье, 2 красных на судье.
Просто интересно что за чмо за варом.
Это п13дец
(ответить)
обоссали скамопарашу дежурно
(ответить)
арююю.безвиз красава.
(ответить)
Конченные пидарасы на судья пытались убить членси
Не вышло у хуесосов е6аных
(ответить)
Это просто нет слов, конченые дельфины, что Георг, что вышло чучело на Густо
(ответить)
тянут, как райя
(ответить)
Обоюдно идентичная игра МЮ и Шпор. В ЛЕ они сыграют по-настоящему, надеюсь ! А не как сейчас , АПЛ сливают как нарочно , лишь бы не дай Бог случайно не выиграть и не спугнуть темку в ЛЕ))
(ответить)
позорище синее
(ответить)
у Джексона было намерение и грубая игра, а тут не было.
Не перепутайте
(ответить)
ниггера удалите
(ответить)
наивный физручелло действительно думает.что выход дополнительного заща в лице мало глисто спасет его итальянскую жопу от позорного увольнения после матча.
(ответить)
Кто сука сидит на варе
Что это за пидорасина!!!!??????
(ответить)
Когда уже начнут комбо делать , пока чисто сами по себе каждый и вникуда вечно пинают в финальной трети
(ответить)
чмугарте ебаный
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Походу все решиться в последнем туре.
(ответить)
Летом надо будет как следует балласт слить и норм типсонов встроить в схемы наиграть , а то сейчас какой-то геморрой , топчики тащеры , а некоторые якорь кидают
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мадуэке - ГНИДА
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Челси на 4-м месте , ехехех.. Вилланчики поднатужили свои брелочики)
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у леви калвилла трусы обосранные.знает смазливый петушок.что пеллегрини сидит на стадионе с биноклем.
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как обычно скамопараша пропускает хуй пойми что
16.05.2025 23:10 # удалить
narcot
персики должны победить))
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Источник: https://fapl.ru/posts/114843/?c=1#c8051898
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