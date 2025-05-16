"Вилла" победила "Тоттенхэм" и приблизилась к Лиге Чемпионов

Бубакар Камара "Астон Вилла" одержала уверенную победу 2:0 над "Тоттенхэмом" и поднялась на четвертое место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "вилланов" влились Пау Торрес, Джон Макгинн и Ян Матсен, которые заменили Тайрона Мингса, Люку Диня и Джейкоба Рэмси.

Три перестановки сделал и наставник "шпор" Анге Постекоглу, оказав доверие Серхио Регилону, Майки Муру и Сону Хен Мину.

В начале матча шла обоюдоострая игра. Лучший момент у гостей имел Матис Тель, пробивая пяткой из центра штрафной. У хозяев Морган Роджерс подправлял мяч ногой в ворота после передачи с фланга, но оба раза голкиперы сыграли выше всяких похвал.

Постепенно "Вилла" обозначила некоторое преимущество, но игра притупилась, и самым ярким моментом в остатке первого тайма стал неточный удар Марко Асенсио с подступов к штрафной на 36-й минуте.

Во втором тайме игровое преимущество хозяев нашло отражение на табло. Олли Уоткинс пробил головой после подачи углового, а Эзри Конса ногой помог мячу поскорее оказаться в воротах — 1:0.

"Вилла" воодушевилась и на 73-й минуте добила соперника. Это Бубакар Камара совершил короткий рывок по границе штрафной и нанес удар низом в дальний угол ворот — 2:0. Остаток матча сложился безмятежно для команды Унаи Эмери.

"Тоттенхэм" обнадеживающим образом начал матч, но затем перестал атаковать и в конце концов ошибся в обороне, а за первым пропущенным голом вскоре последовал второй. "Вилла" была гораздо более мотивированной и этой победой приблизилась к завоеванию путевки в Лигу Чемпионов.

"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче




Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2025 23:30

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 17.05.2025 00:16 # thegodfather
    Ебучий скам последний геморрой выдушил, абы поднасрать.
    удачи шпорам в финале

    1.5 пенки на судье, 2 красных на судье.

    Просто интересно что за чмо за варом.
    Это п13дец

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  2. farot 17.05.2025 00:15 # farot
    обоссали скамопарашу дежурно

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  3. sean-dyche18plus 17.05.2025 00:15 # sean-dyche18plus
    арююю.безвиз красава.

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  4. thegodfather 17.05.2025 00:15 # thegodfather
    Конченные пидарасы на судья пытались убить членси
    Не вышло у хуесосов е6аных

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  5. sellman 17.05.2025 00:13 # sellman
    Это просто нет слов, конченые дельфины, что Георг, что вышло чучело на Густо

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  6. narcot 17.05.2025 00:12 # narcot
    тянут, как райя

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  7. gidro-met 17.05.2025 00:12 # gidro-met
    Обоюдно идентичная игра МЮ и Шпор. В ЛЕ они сыграют по-настоящему, надеюсь ! А не как сейчас , АПЛ сливают как нарочно , лишь бы не дай Бог случайно не выиграть и не спугнуть темку в ЛЕ))

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  8. narcot 17.05.2025 00:12 # narcot
    позорище синее

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  9. farot 17.05.2025 00:11 # farot
    у Джексона было намерение и грубая игра, а тут не было.
    Не перепутайте

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  10. narcot 17.05.2025 00:10 # narcot
    ниггера удалите

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  11. sean-dyche18plus 17.05.2025 00:10 # sean-dyche18plus
    наивный физручелло действительно думает.что выход дополнительного заща в лице мало глисто спасет его итальянскую жопу от позорного увольнения после матча.

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  12. thegodfather 17.05.2025 00:10 # thegodfather
    Кто сука сидит на варе
    Что это за пидорасина!!!!??????

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  13. gidro-met 17.05.2025 00:07 # gidro-met
    Когда уже начнут комбо делать , пока чисто сами по себе каждый и вникуда вечно пинают в финальной трети

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  14. narcot 17.05.2025 00:07 # narcot
    чмугарте ебаный

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  15. lovrentiy 17.05.2025 00:00 # lovrentiy
    Походу все решиться в последнем туре.

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  16. gidro-met 16.05.2025 23:59 # gidro-met
    Летом надо будет как следует балласт слить и норм типсонов встроить в схемы наиграть , а то сейчас какой-то геморрой , топчики тащеры , а некоторые якорь кидают

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  17. sean-dyche18plus 16.05.2025 23:57 # sean-dyche18plus
    мадуэке - ГНИДА

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  18. gidro-met 16.05.2025 23:55 # gidro-met
    Челси на 4-м месте , ехехех.. Вилланчики поднатужили свои брелочики)

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  19. sean-dyche18plus 16.05.2025 23:52 # sean-dyche18plus
    у леви калвилла трусы обосранные.знает смазливый петушок.что пеллегрини сидит на стадионе с биноклем.

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  20. narcot 16.05.2025 23:51 # narcot
    как обычно скамопараша пропускает хуй пойми что



    16.05.2025 23:10 # удалить
    narcot

    персики должны победить))
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    Источник: https://fapl.ru/posts/114843/?c=1#c8051898

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