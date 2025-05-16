"Брайтон" сделал внушительное предложение по Костуласу

"Брайтон" сделал внушительное предложение о покупке нападающего греческого "Олимпиакоса" Хараламбоса Костуласа.

По информации The Athletic, предложение "Брайтона" составило около 30 миллионов фунтов плюс 23-летний нападающий Абдалла Сима, который скитается по арендам после перехода к "чайкам" из пражской "Славии" в 2021 году.



Костуласу всего 17 лет, однако он уже заслужил репутацию одного из ярчайших молодых талантов в Европе.



В этом сезоне Костулас регулярно играл за "Олимпиакос" в греческом первенстве и Лиге Европы, забив шесть голов и отдав две результативные передачи в 29 матчах с учетом этих двух соревнований.



Со следующего сезона за "Брайтон" будет выступать 19-летний соотечественник Костуласа в лице нападающего Стефаноса Цимаса, покупку которого у "Нюрнберга" за 20 млн. фунтов "чайки" согласовали еще в январе.