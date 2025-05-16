Гринвуд не собирается назад в Премьер-Лигу

Нападающий французского "Марселя" Мейсон Гринвуд опроверг слухи о своем намерении вернуться в Премьер-Лигу.

Лишь на прошлой неделе появилась информация, что минимум два клуба Премьер-Лиги задумываются о приобретении Гринвуда. Также утверждалось, что и сам Мейсон хочет вернуться в Англию после двух лет жизни в Европе.



Однако на пресс-конференции в пятницу 23-летний Гринвуд, который является вторым лучшим бомбардиром этого сезона Лиги 1 с 19 голами, присягнул на верность " Марселю".



"Я надеюсь быть здесь в следующем году и сыграть в Лиге Чемпионов. Игроки сказали мне, что играть здесь в Лиге Чемпионов — это нечто особенное".



"Думаю, это был очень позитивный сезон, мы достигли своей цели".



"Недавно у нас с девушкой родился здесь ребенок, я чувствую себя как дома, и это очень особенное место".



"Не так много людей приходят в "Марсель" и получают опыт игры за этот удивительный футбольный клуб".



"Я очень счастлив, а количество забитых мною голов в этом сезоне — это большое достижение для меня. С такими игроками и персоналом, как есть у нас, нет ничего невозможного", — цитирует Гринвуда Daily Mail.