Салах был удивлен свистом в адрес Трента

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его партнер по команде Трент Александер-Арнольд не заслужил свиста в свой адрес.

Появление Александер-Арнольда на замену против "Арсенала" в прошлый уикенд было встречено гулом негодования с трибун "Энфилда". Так болельщики "Ливерпуля" отреагировали на решение Трента уйти из родного клуба свободным агентом.



Салах был удивлен и расстроен такой реакцией. Мохамед надеется, что фанаты одумаются и проводят Александер-Арнольда подобающим образом.



"Думаю, фанаты были почему-то суровы с ним. Я не думаю, что он заслуживал этого в то время. Он заслуживает, чтобы фанаты относились к нему наилучшим образом, потому что он выкладывался без остатка ради этих фанатов".



"Было ли мне грустно от этого свиста? Абсолютно. Я был удивлен, потому что не так себя ведут фанаты "Ливерпуля". Мы не должны вести себя таким образом ни с кем, даже если он пришел сюда на шесть месяцев".



"А представьте кого-нибудь, кто выкладывался без остатка все 20 лет. Так не должно быть. Надеюсь, в следующем матче, против "Брайтона" или в последнем матче сезона это изменится, потому что он заслужил проводы", — сообщил Салах Sky Sports.