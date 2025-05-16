Салах был удивлен свистом в адрес Трента

Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его партнер по команде Трент Александер-Арнольд не заслужил свиста в свой адрес.

Появление Александер-Арнольда на замену против "Арсенала" в прошлый уикенд было встречено гулом негодования с трибун "Энфилда". Так болельщики "Ливерпуля" отреагировали на решение Трента уйти из родного клуба свободным агентом.

Салах был удивлен и расстроен такой реакцией. Мохамед надеется, что фанаты одумаются и проводят Александер-Арнольда подобающим образом.

"Думаю, фанаты были почему-то суровы с ним. Я не думаю, что он заслуживал этого в то время. Он заслуживает, чтобы фанаты относились к нему наилучшим образом, потому что он выкладывался без остатка ради этих фанатов".

"Было ли мне грустно от этого свиста? Абсолютно. Я был удивлен, потому что не так себя ведут фанаты "Ливерпуля". Мы не должны вести себя таким образом ни с кем, даже если он пришел сюда на шесть месяцев".

"А представьте кого-нибудь, кто выкладывался без остатка все 20 лет. Так не должно быть. Надеюсь, в следующем матче, против "Брайтона" или в последнем матче сезона это изменится, потому что он заслужил проводы", — сообщил Салах Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2025 20:00

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  1. hunter022 16.05.2025 20:14 # hunter022
    Салах тоже этот свист услышит в свою сторону,в следующем году саудиты вернутся с предложением от которого Ливерпуль не сможет отказаться и Салаха заставят его принять.

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