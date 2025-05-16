Артета "гарантирует", что у него нет разногласий с Бертой

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи о своих разногласиях с новым спортивным директором клуба Андреа Берта.

Берта едва приступил к работе в "Арсенале", а в прессе уже появились слухи, что Андреа и Артета расходятся во мнениях насчет идеального нападающего для "канониров".



Утверждалось, что Берта настаивает на приобретении Виктора Дьекереша из "Спортинга", а Артета — Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг". Однако Микель уверяет, что на самом деле они с Андреа на одной волне.



"Ну, если бы это было так, это бы означало, что мы не можем достаточно хорошо выразиться и что мы недостаточно ясны в том, чего мы хотим. Я гарантирую вам, что этого нет".



"Этого не происходило за пять с половиной лет при Эду, и я гарантирую вам, что этого нет при Андреа".



"Мы многому научились. Некоторые приобретения сработали действительно хорошо, другие — нет".



"Те, что не сработали, должны стать уроком для нас, чтобы в будущем принимать правильные решения. Все мы люди, и, к сожалению, ни у кого нет шара с предсказаниями", — цитирует Артету Daily Mail.