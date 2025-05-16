Амориму "стыдно" от игры МЮ в Премьер-Лиге

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что испытывает стыд от игры своей команды в Премьер-Лиге.

В прошлый уикенд "Юнайтед" проиграл дома "Вест Хэму" со счетом 0:2, оформив свое 13-е поражение в Премьер-Лиге с момента прихода Аморима в ноябре.



"Юнайтед" находится всего в двух строчках над зоной вылета, не зная побед уже семь матчей Премьер-Лиги кряду, однако хорошая новость в том, что Аморим знает, как это исправить.



"Мне стыдно от того, что в 26 матчах мы одержали шесть побед. Что-то не в порядке с тем, как мы играем в футбол".



"Дело не в том, по какой тактике мы играем, а в том, как мы противостоим сопернику и сражаемся. Мы должны сходить с ума от поражений".



"После всего того, через что мы прошли, у меня есть ясное представление насчет того, в чем эта команда нуждается, чтобы выступать гораздо лучше".



"Это касается вещей не только на поле, но и за пределами поля. У нас есть все условия, чтобы выступать лучше", — сообщил Аморим Sky Sports.