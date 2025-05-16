Слот отказался обсуждать трансфер Фримпонга

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отказался обсуждать трансфер правого защитника леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонга.

По информации talkSPORT, "Ливерпуль" и Фримпонг достигнут договоренности по условиям личного контракта в ближайшие 48 часов.



"Ливерпуль" уже запланировал медобследование для Фримпонга и сказал "Байеру", что выплатит отступные по контракту 24-летнего голландца в 29.5 млн. фунтов.



Однако Слот предпочитает дождаться, когд трансфер его соотечественника, призванного заменить Трента Александер-Арнольда, будет завершен.



"До сих пор у меня была хорошая неделя! Ответ будет скучным. Весь сезон вы интересовались продлением контрактов, а теперь каждый хочет знать, кто придет".



"Мы не обсуждаем на публике, пока не подпишем их, а затем вы можете спросить меня обо всем".



"Конор (Брэдли) может сыграть там, Джо Гомес может сыграть там, поэтому это не так, что я не знаю, как мне быть, когда Трент уйдет".



"Но мы всегда ищем интересных игроков, которые могут улучшить наш состав", — сообщил Слот.