Артета поведал, сыграет ли Хаверц с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, сыграет ли нападающий Кай Хаверц против "Ньюкасла" в воскресенье.

Хаверц не играет за "Арсенал" с февраля, когда он получил травму задней поверхности бедра. Изначально ожидалось, что Кай пропустит остаток сезона.



Однако Хаверц досрочно вернулся в строй и уже участвует в тренировках в общей группе, что дает ему шансы помочь "Арсеналу" на финише сезона.



"Мы решим это завтра. В последние пару дней он частично участвовал в тренировках. Кажется, что он в отличном состоянии, но нам нужно получить зеленый свет от медицинского персонала, от докторов, а также понять, как чувствует себя Кай на самом деле, чтобы помогать команде, если он потребуется".



"Мы знаем, насколько важен Кай для нас, и кажется, что он в отличной форме. По важным для нападающего метрикам он значительно прибавил. Вы видели его трансформацию, и это действительно впечатляет", — цитирует Артету Sky Sports.