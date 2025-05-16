Холанд настроен на завоевание Кубка Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд надеется, что его команда сможет завершить с трофеем этот "ужасный" и "скучный сезон".

Этот сезон сложился тяжелейшим образом для "Сити", однако ближе к финишу команда Хосепа Гвардиола несколько выправила свою игру.



"Сити" все еще может завоевать путевку в Лигу Чемпионов и Кубок Англии, и Холанд намерен получить максимум, хотя и признает, что это не сделает сезон успешным.



"Это был тяжелый сезон. Неприятно проигрывать так много матчей. Это скучно и невесело. Именно поэтому нам нужно хорошо финишировать и получить трофей".



"Достигать "Уэмбли" — это хорошая привычка, и всегда важно выигрывать трофеи. Нам предстоит сыграть финал Кубка Англии — мы все равно смогли это сделать, несмотря на ужасный сезон".



"Когда вы выиграли четыре титула лиги подряд, то это не будет удачный сезон, если вы не сделаете это в пятый раз".



"Таковы стандарты, которые мы установили. Мы были недостаточно хороши в лиге, но все равно надеемся квалифицироваться в Лигу Чемпионов".



"Против "Кристал Пэлас" действительно сложно играть. На "Селхерст Парк" мы сыграли вничью (2:2 в декабре), и на "Этихад" они действительно хорошо начали (победа "Сити" 5:2). У них удивительная команда с качественными игроками", — сообщил Холанд BBC.