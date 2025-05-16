Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Вслед за "Манчестер Сити" и "Арсеналом" свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 представил и "Челси".

В коллаборации со своим техническим спонсором Nike "Челси" презентовал футболку, которая символизирует статус "синих" как "культурного и спортивного сердцебиения Лондона".



Футболка выполнена из текстурированной ткани синего цвета с добавлением более светлых оттенков. Изюминкой являются белые и красные детали по бокам.



Добавим, "Челси" представил новую форму без титульного спонсора, потому что недавно подписанный контракт с DAMAC Properties рассчитан только до конца этого сезона.























