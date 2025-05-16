Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2025/26 (ФОТО)
Вслед за "Манчестер Сити" и "Арсеналом" свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 представил и "Челси".
В коллаборации со своим техническим спонсором Nike "Челси" презентовал футболку, которая символизирует статус "синих" как "культурного и спортивного сердцебиения Лондона".
Футболка выполнена из текстурированной ткани синего цвета с добавлением более светлых оттенков. Изюминкой являются белые и красные детали по бокам.
Добавим, "Челси" представил новую форму без титульного спонсора, потому что недавно подписанный контракт с DAMAC Properties рассчитан только до конца этого сезона.
16.05.2025 12:00
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Тряпка для мытья сортиров,не удивительно что спонсора для этой тряпки так и не нашли.
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Такое дерьмо как раз для пидра88.
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средняя форма подумал, пока не увидел этот зашквар на боку и локация туда же чисто обрыгаловка подзалупальная
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Очередная тряпка для мытья полов
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Найк просто рандомные текстурки уже херачит, а щелсе хавает
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чет шляпа какая то, и коул со мной согласен
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чемпионская.
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в этом калле из года в год что-то меняется?
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