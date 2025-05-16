Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая домашняя форма Челси на сезон 2025/26 Вслед за "Манчестер Сити" и "Арсеналом" свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 представил и "Челси".

В коллаборации со своим техническим спонсором Nike "Челси" презентовал футболку, которая символизирует статус "синих" как "культурного и спортивного сердцебиения Лондона".

Футболка выполнена из текстурированной ткани синего цвета с добавлением более светлых оттенков. Изюминкой являются белые и красные детали по бокам.

Добавим, "Челси" представил новую форму без титульного спонсора, потому что недавно подписанный контракт с DAMAC Properties рассчитан только до конца этого сезона.

Новая домашняя форма Челси на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Челси на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Челси на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Челси на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Челси на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Челси на сезон 2025/26


Метки Nike, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 512

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  1. hunter022 16.05.2025 12:36 # hunter022
    Тряпка для мытья сортиров,не удивительно что спонсора для этой тряпки так и не нашли.

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  2. arsfann 16.05.2025 12:28 # arsfann
    Такое дерьмо как раз для пидра88.

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  3. meshuggah 16.05.2025 12:23 # meshuggah
    средняя форма подумал, пока не увидел этот зашквар на боку и локация туда же чисто обрыгаловка подзалупальная

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  4. felix-the-cat 16.05.2025 12:14 # felix-the-cat
    Очередная тряпка для мытья полов

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  5. arsenverim 16.05.2025 12:13 # arsenverim
    Найк просто рандомные текстурки уже херачит, а щелсе хавает

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  6. uyga 16.05.2025 12:13 # uyga
    чет шляпа какая то, и коул со мной согласен

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  7. sean-dyche18plus 16.05.2025 12:04 # sean-dyche18plus
    чемпионская.

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  8. closer 16.05.2025 12:01 # closer
    в этом калле из года в год что-то меняется?

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