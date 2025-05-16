"Пэлас" придется продать кого-нибудь из своих звезд

"Кристал Пэлас" будет вынужден продать кого-нибудь из своих ведущих игроков грядущим летом.

В ближайшую субботу "Пэлас" сразится против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии и в случае успеха получит не только трофей, но и путевку в Лигу Европы.



Но, независимо от исхода предстоящего матча на "Уэмбли", финансовая ситуация подталкивает "Пэлас" к продаже своих ключевых исполнителей, утверждает Daily Mirror.



Прошлым летом "Пэлас" продал вингера Майкла Олисе в "Баварию" за 50 миллионов фунтов. На сей раз кандидатами на уход в большие клубы являются Марк Гехи, Адам Уортон, Эберечи Эзе и Жан-Филипп Матета.



Особенно сложно "Пэлас" будет удержать Гехи, у которого остается год по контракту, и Эзе, чей трудовой договор содержит пункт об отступных.