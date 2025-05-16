"Пэлас" придется продать кого-нибудь из своих звезд

Эберечи Эзе "Кристал Пэлас" будет вынужден продать кого-нибудь из своих ведущих игроков грядущим летом.

В ближайшую субботу "Пэлас" сразится против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии и в случае успеха получит не только трофей, но и путевку в Лигу Европы.

Но, независимо от исхода предстоящего матча на "Уэмбли", финансовая ситуация подталкивает "Пэлас" к продаже своих ключевых исполнителей, утверждает Daily Mirror.

Прошлым летом "Пэлас" продал вингера Майкла Олисе в "Баварию" за 50 миллионов фунтов. На сей раз кандидатами на уход в большие клубы являются Марк Гехи, Адам Уортон, Эберечи Эзе и Жан-Филипп Матета.

Особенно сложно "Пэлас" будет удержать Гехи, у которого остается год по контракту, и Эзе, чей трудовой договор содержит пункт об отступных.


Метки Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2025 11:00

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  1. gidro-met 16.05.2025 11:35 # gidro-met
    Ну Гехи продать за 65 и норм , можно за 25 взять почти такого же в Ла-Лиге или Франции

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