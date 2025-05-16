"Ньюкасл" интересуется Кобелем и Гиттенсом

"Ньюкасл" проявляет интерес к голкиперу Грегору Кобелю и вингеру Джейми Гиттенсу из дортмундской "Боруссии".

Приглашение нового голкипера входит в число задач "Ньюкасла" на летнее трансферное окно, и целью номер один "сорок" среди вратарей остается оцениваемый в 30 миллионов фунтов Джеймс Траффорд из "Бернли".



Однако на Траффорда хватает претендентов, и переманить Джеймса будет непросто после выхода "Бернли" в Премьер-Лигу, поэтому "Ньюкасл" обратил свой взор на Кобеля как на альтернативный вариант.



27-летний Кобель играет бок о бок с защитником "Ньюкасла" Фабианом Шером за сборную Швейцарии.



Как сообщает Daily Mail, на радаре у "Ньюкасла" находится и Гиттенс, чей контракт предусматривает отступные в 50 млн. фунтов, но эта сумма будет меньше, если "Боруссия" не попадет в Лигу Чемпионов.



20-летний англичанин, который также интересен "Челси" и "Арсеналу", забил 12 голов в этом сезоне и способен сыграть как на обоих флангах, так и позади нападающего.