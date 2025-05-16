МЮ ведет переговоры с итальянскими клубами насчет Зиркзее и Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с итальянскими клубами насчет избавления от своих нападающих Джошуа Зиркзее и Расмуса Хейлунда.

В этом сезоне главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим так и не смог добиться голов на регулярной основе от Зиркзее и Хейлунда, несмотря на отдельные проблески того и другого.



"Юнайтед" уже договаривается о приобретении нападающих Лиама Делапа из "Ипсвича", Антуана Семеньо из "Борнмута" и Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона", а от Зиркзее с Хейлундом собирается избавиться.



По информации The Independent, грядущим летом Зиркзее и Хейлунд могут вернуться в Серию А, где оба игрока по-прежнему высоко котируются.



Наиболее продвинутыми являются переговоры "Юнайтед" с "Ювентусом" насчет Хейлунда, тогда как возможность арендовать Зиркзее рассматривает "Интер".



Добавим, "Юнайтед" только прошлым летом приобрел Зиркзее у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов. Хейлунд прибыл на "Олд Траффорд" из "Аталанты" за 72 млн. фунтов годом ранее.