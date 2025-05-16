"Арсенал" выбирает между Шешко и Дьекерешем

Виктор Дьекереш и Беньями Шешко "Арсенал" сузил до двух имен свой шорт-лист по укреплению позиции нападающего грядущим летом.

Возможно, главный тренер "Арсенала" Микель Артета и хотел бы заполучить Александера Исака из "Ньюкасла", однако этот трансфер не выглядит реалистичным и вдобавок не вписывается в бюджет "канониров".

На протяжении этого сезона "Арсенал" также следил за Олли Уоткинсом из "Астон Виллы", Матеусом Куньей из "Вулверхэмптона" и Уго Экитике из "Айнтрахта", но к настоящему моменту шорт-лист лондонского клуба сузился до Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" и Виктора Дьекереша из "Спортинга".

Предполагается, что Артета отдает предпочтение Шешко, раз Исак недоступен, тогда как на варианте с Дьекерешем настаивает новый спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта.

The Independent добавляет, что ради Шешко "Арсеналу" пришлось бы раскошелиться на 75 миллионов фунтов, тогда как Дьекереш стоит на 15 млн. фунтов дешевле.


Метки Арсенал, Дьекереш, РБ Лейпциг, Спортинг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2025 07:00

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  1. wengerrrro 16.05.2025 08:40 # wengerrrro
    оказывается дьекереш на 5 лет старше, а шешко дылда, понятно че его артета хочет, под навесы.

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  2. chelsea88 16.05.2025 08:14 # chelsea88
    В итоге калониры xyй пососут.

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