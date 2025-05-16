Аморим предупредил игроков МЮ о влиянии матча против "Челси" на финал Лиги Европы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил своих игроков, что матч против "Челси" в пятницу вечером повлияет на выбор им состава на финал Лиги Европы.

В следующую среду "Юнайтед" проведет свой самый важный матч в этом сезоне, сыграв против "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы.



Но до выезда в Бильбао "Юнайтед" еще сразится с "Челси" в Премьер-Лиге, и Аморим призывает своих игроков рассматривать матч на "Стэмфорд Бридж" как возможность заслужить свой шанс на финал.



"Мы хотим одержать победу, и мы хотим сыграть хорошо. Я имею представление насчет стартового состава на "Челси", а затем я посмотрю. Даже то, каким образом мы сыграем против "Челси", будет важно для следующего матча".



"Этот матч (против "Челси") будет иметь огромное значение для следующего, поэтому игрокам нужно проявить себя. Это важно".



"Мы не можем ничего не делать восемь или девять дней перед финалом, это было бы плохо для финала. Поэтому мы будем готовиться к "Челси".



"Я просто готовлюсь к матчу против "Челси". На этом мой фокус. Я хочу одержать победу, и мы хотим сыграть хорошо", — цитирует Аморима Daily Star.