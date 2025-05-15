Мареска: "Джексон осознает свою ошибку"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска уверен, что его нападающий Николас Джексон, удаленный против "Ньюкасла", осознает свою ошибку.

Этот сезон Премьер-Лиги был досрочно завершен для Джексона после того, как Николас схлопотал прямую красную карточку на "Сент-Джеймс Парк" в прошлый уикенд.



То удаление породило дополнительные вопросы насчет темперамента Джексона, который в прошлом сезоне пропустил шесть матчей Премьер-Лиги из-за дисквалификаций.



Несмотря на слухи о намерении "Челси" обзавестись новым нападающим грядущим летом, Мареска верит, что Джексон способен сделать правильные выводы и быть главным бомбардиром команды.



"Нико достаточно умен, чтобы понять, что он совершил ошибку. Дело не в его возрасте. Это нормально, если ты совершил ошибку, и возраст здесь не при чем. Все мы совершаем ошибки. Но если вы совершаете ту же ошибку снова, это не лучшая вещь".



"Обладает ли Джексон зрелостью и темпераментом, чтобы быть основным нападающим "Челси" на годы вперед? Думаю, да. Это нормально, что Нико оказался в центре внимания после красной карточки", — цитирует Мареску Sky Sports.