Варди уверен, что у него есть будущее в Премьер-Лиге

Нападающий "Лестера" Джейми Варди уверен, что он по-прежнему достаточно хорош для Премьер-Лиги.

Ранее днем было объявлено, что матч против "Ипсвича" в ближайшее воскресенье станет последним для Варди за "Лестер".



38-летний англичанин покидает вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" после 13 лет в клубе, но о завершении карьеры совершенно не помышляет.



"Хочу ли я остаться на элитном уровне? Да, на 100 процентов. Но, повторюсь, футбол — это безумный мир. Поэтому никогда не знаешь, что случится. Я всегда взволнован насчет того, что ждет тебя впереди".



"Я всегда говорил, что буду продолжать до тех пор, пока мои ноги не скажут мне: "Тебе нужно остановиться, мы — все". И пока мои ноги в порядке", — сообщил Варди Sky Sports.