Рэшфорд уверен, что МЮ готов продать его за 40 млн. фунтов в любой клуб

Нападающий Маркус Рэшфорд уверен, что "Манчестер Юнайтед" готов продать его за 40 миллионов фунтов в любой клуб, а не только в "Астон Виллу".

Напомним, "Вилла" взяла Рэшфорда на вторую половину этого сезона в аренду с опцией выкупа за 40 млн. фунтов.



Арендное соглашение рассчитано до 30 июня, но не дает "Вилле" право первого выбора, если какой-либо другой клуб согласится заплатить ту же цену в 40 млн. фунтов, утверждает BBC.



Это оставляет Рэшфорду, которым прежде интересовались "Барселона" и ПСЖ, надежду на то, что другие клубы тоже попытаются приобрести его, хотя Маркусу вполне комфортно в "Вилле".



Рэшфорд не думает, что у него есть будущее в "Юнайтед" при нынешнем тренере Рубене Амориме, однако Маркус готов к тому, что в июле ему придется начать предсезонную подготовку с "красными дьяволами".