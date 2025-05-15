Рэшфорд уверен, что МЮ готов продать его за 40 млн. фунтов в любой клуб

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд уверен, что "Манчестер Юнайтед" готов продать его за 40 миллионов фунтов в любой клуб, а не только в "Астон Виллу".

Напомним, "Вилла" взяла Рэшфорда на вторую половину этого сезона в аренду с опцией выкупа за 40 млн. фунтов.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня, но не дает "Вилле" право первого выбора, если какой-либо другой клуб согласится заплатить ту же цену в 40 млн. фунтов, утверждает BBC.

Это оставляет Рэшфорду, которым прежде интересовались "Барселона" и ПСЖ, надежду на то, что другие клубы тоже попытаются приобрести его, хотя Маркусу вполне комфортно в "Вилле".

Рэшфорд не думает, что у него есть будущее в "Юнайтед" при нынешнем тренере Рубене Амориме, однако Маркус готов к тому, что в июле ему придется начать предсезонную подготовку с "красными дьяволами".


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2025 21:00

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  1. gidro-met 15.05.2025 21:11 # gidro-met
    Распродать последние активы , распустить персонал. Стать середняком по типу Брайтона , за счёт былой именитости привлекать молодежь , ставить их в основу - и если выстреливает - продавать за 50 лямов .бизнес -каршеринг

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