Невилл: "Из игроков МЮ только Бруну прошел был в стартовый состав "Тоттенхэма"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что полузащитник Бруну Фернандеш — единственный игрок "красных дьяволов", который бы прошел в стартовый состав "Тоттенхэма".

21 мая "Юнайтед" и "Тоттенхэм" сойдутся лицом к лицу в Бильбао, чтобы определить судьбу трофея Лиги Европы и путевки в Лигу Чемпионов.



Анализируя двух финалистов, Невилл приходит к выводу, что "шпоры" значительно превосходят "красных дьяволов" по силе стартового состава.



"По моему мнению, только Бруну прошел бы в стартовый состав "Тоттенхэма". А так я бы выбрал каждого игрока "Тоттенхэма".



На позиции голкипера 50 на 50, потому что мне не нравится Викарио, и я не являюсь фанатом Онана".



"Но в остальном я бы предпочел Удоджи, Порро, Ван де Вена, Ромеро, Биссума, Сарра, Джонсон, Мэддисона, Кулусевски, Соланке и Сона".



"В преддверии следующей среды я бы предпочел каждого игрока "Тоттенхэма" относительно "Манчестер Юнайтед". И это меня тревожит".



"Если игроки сыграют так, как должны, "Тоттенхэм" одержит победу", — цитирует Невилла talkSPORT.