"Ливерпуль" решил выкупить Фримпонга у "Байера"

Джереми Фримпонг "Ливерпуль" готов активировать пункт в контракте правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга о выкупе.

"Ливерпуль" провел позитивные переговоры с лагерем Фримпонга, и теперь, как ожидает BBC, выкупит Джереми у "Байера" по установленной цене в 35 миллионов евро (29.5 млн. фунтов).

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот очень хочет видеть Фримпонга в своей команде, и Джереми должен стать первым приобретением "красных" в летнее трансферное окно.

Приобретение 24-летнего голландца поможет "Ливерпулю" справиться с уходом Трента Александер-Арнольда, который покидает мерсисайдский клуб свободным агентом.

Фримпонг является продуктом академии "Манчестер Сити", который в сентябре 2019 продал его за 300,000 фунтов в "Селтик", откуда в январе 2021 Джереми перебрался в "Байер" за 11.5 млн. фунтов.


Метки Байер, Ливерпуль, Фримпонг

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. closer 15.05.2025 19:45 # closer
    как можно было не продать чела, который уходит в реал бесплатно, лол

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  2. liverpool888 15.05.2025 19:35 # liverpool888
    Ждём официального подтверждения с нетерпением!
    Прекрасная сделка по соотношению цена/качество.

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