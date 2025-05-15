"Ливерпуль" решил выкупить Фримпонга у "Байера"

"Ливерпуль" готов активировать пункт в контракте правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга о выкупе.

"Ливерпуль" провел позитивные переговоры с лагерем Фримпонга, и теперь, как ожидает BBC, выкупит Джереми у "Байера" по установленной цене в 35 миллионов евро (29.5 млн. фунтов).



Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот очень хочет видеть Фримпонга в своей команде, и Джереми должен стать первым приобретением "красных" в летнее трансферное окно.



Приобретение 24-летнего голландца поможет "Ливерпулю" справиться с уходом Трента Александер-Арнольда, который покидает мерсисайдский клуб свободным агентом.



Фримпонг является продуктом академии "Манчестер Сити", который в сентябре 2019 продал его за 300,000 фунтов в "Селтик", откуда в январе 2021 Джереми перебрался в "Байер" за 11.5 млн. фунтов.