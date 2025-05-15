Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу сообщил, что вингер Деян Кулусевски пропустит несколько месяцев после операции на колене.

Накануне "Тоттенхэм" объявил, что Кулусевски перенес операцию на своем правом колене, которое Деян травмировал в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в прошлое воскресенье.



Кулусевски становится очередной потерей "Тоттенхэма" в преддверии финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" после Джеймса Мэддисона и Лукаса Бергвалла, причем восстановление 25-летнего шведа займет месяцы.



"Печальные новости. Изначально мы думали, что это не слишком серьезно. Все выглядело довольно хорошо, но на следующий день мы оказались своего рода потрясены".



"Он перенес операцию, и это выведет его из строя на несколько месяцев".



"Мы еще посмотрим, вернется ли он к следующему сезону. Если честно, у меня есть только базовая информация насчет восстановления. Он пропустит некоторое время", — цитирует Постекоглу Sky Sports.