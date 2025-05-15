Трое из "Ливерпуля" номинированы на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2024/25

Сразу трое игроков "Ливерпуля" вошли в число номинантов на звание лучшего в Премьер-Лиге по итогам завершающегося сезона 2024/25.

Список номинантов на престижную награду из восьми имен возглавляют защитник Виргил Ван Дейк, полузащитник Райан Гравенберх и нападающий Мохамед Салах.



Ван Дейк сыграл каждый матч "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, тогда как Гравенберх, прекрасно раскрывшийся в роли опорника, пропустил один поединок. Их отличный футбол помог команде оформить 14 "клин-шитов" на пути к титулу.



Салах в свою очередь совершил наибольшее в Премьер-Лиге количество результативных действий — 46 (28 голов, 18 "ассистов").



Конкурентами трио из "Ливерпуля" выступают Морган Гиббс-Уайт с Крисом Вудом из "Ноттингем Форест", Александер Исак из "Ньюкасла", Бриан Мбемо из "Брентфорда" и Деклан Райс из "Арсенала".



Премьер-Лига предлагает поучаствовать в определении лучшего игрока посредством голосования, которое продлится до 19 мая. Затем голоса болельщиков будут сложены с мнениями экспертов, а победитель будет объявлен на следующей неделе.



Также на своем веб-сайте Премьер-Лига проводит голосования на лучшего молодого игрока и лучшего тренера в Премьер-Лиге по итогам сезона 2024/25.



Номинанты на лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2024/25



Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест")

Райан Гравенберх "(Ливерпуль")

Александер-Исак ("Ньюкасл")

Бриан Мбемо ("Брентфорд")

Деклан Райс ("Арсенал")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль")

Крис Вуд ("Ноттингем Форест")



Номинанты на лучшего молодого Премьер-Лиги в сезоне 2024/25



Лиам Делап ("Ипсвич")

Энтони Эланга ("Ноттингем Форест")

Райан Гравенберх ("Ливерпуль")

Дин Хейсен ("Борнмут")

Коул Палмер ("Челси")

Жоао Педро ("Брайтон")

Морган Роджерс ("Астон Вилла")

Вильям Салиба ("Арсенал")



Номинанты на лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2024/25



Томас Франк ("Брентфорд")

Эдди Хау ("Ньюкасл")

Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест")

Витор Перейра ("Вулверхэмптон")

Арне Слот ("Ливерпуль")