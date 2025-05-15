Трое из "Ливерпуля" номинированы на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2024/25
Сразу трое игроков "Ливерпуля" вошли в число номинантов на звание лучшего в Премьер-Лиге по итогам завершающегося сезона 2024/25.
Список номинантов на престижную награду из восьми имен возглавляют защитник Виргил Ван Дейк, полузащитник Райан Гравенберх и нападающий Мохамед Салах.
Ван Дейк сыграл каждый матч "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, тогда как Гравенберх, прекрасно раскрывшийся в роли опорника, пропустил один поединок. Их отличный футбол помог команде оформить 14 "клин-шитов" на пути к титулу.
Салах в свою очередь совершил наибольшее в Премьер-Лиге количество результативных действий — 46 (28 голов, 18 "ассистов").
Конкурентами трио из "Ливерпуля" выступают Морган Гиббс-Уайт с Крисом Вудом из "Ноттингем Форест", Александер Исак из "Ньюкасла", Бриан Мбемо из "Брентфорда" и Деклан Райс из "Арсенала".
Премьер-Лига предлагает поучаствовать в определении лучшего игрока посредством голосования, которое продлится до 19 мая. Затем голоса болельщиков будут сложены с мнениями экспертов, а победитель будет объявлен на следующей неделе.
Также на своем веб-сайте Премьер-Лига проводит голосования на лучшего молодого игрока и лучшего тренера в Премьер-Лиге по итогам сезона 2024/25.
Номинанты на лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2024/25
Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест")
Райан Гравенберх "(Ливерпуль")
Александер-Исак ("Ньюкасл")
Бриан Мбемо ("Брентфорд")
Деклан Райс ("Арсенал")
Мохамед Салах ("Ливерпуль")
Виргил Ван Дейк "Ливерпуль")
Крис Вуд ("Ноттингем Форест")
Номинанты на лучшего молодого Премьер-Лиги в сезоне 2024/25
Лиам Делап ("Ипсвич")
Энтони Эланга ("Ноттингем Форест")
Райан Гравенберх ("Ливерпуль")
Дин Хейсен ("Борнмут")
Коул Палмер ("Челси")
Жоао Педро ("Брайтон")
Морган Роджерс ("Астон Вилла")
Вильям Салиба ("Арсенал")
Номинанты на лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2024/25
Томас Франк ("Брентфорд")
Эдди Хау ("Ньюкасл")
Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест")
Витор Перейра ("Вулверхэмптон")
Арне Слот ("Ливерпуль")
15.05.2025 17:00
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Последние комментарии:
вы вот тут хуесосите ержана, он может обидется и уйти с этого сайта
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чмурад, сюка орууууу
https://ibb.co/prdGzXw3
сам видос:
https://www.instagram.com/reel/DJqLhisC2B3
(ответить)
бабца в больничке
https://www.instagram.com/reel/DJEL4vCgBEy
(ответить)
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))))
(ответить)
Салах
Роджерс
Слот
Если объективно.
Ну а вообще, можно давать тренера сезона Нуну. То что он сотворил с командой , в прошлом сезоне стоявшей на вылет - это нечто.
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КНЯЗИ!!!
P.s. манкурт дол6ое6.
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угадайте война
2022 год
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С РФ
2023 год
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ НЕ ВОЗМОЖНЫ
2024 год
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2025 год
я жду тебя в Стамбуле!
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4-19
Зеля - по-любому еду в Стамбул, жду пыпу. Не приедет сам - чмо.
4-20
Зеля не едет в Стамбул, отправит шоху.
Потужный боневтик в своем репертуаре тупого пиздежа криворожской школы дипломатии.
Источник: https://fapl.ru/posts/114817/?c=1
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Салах
Гравенберх
Слот
Тут даже без вариантов!
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Салах
Хейсен
Португальский Санта.
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Исак
Гравенберх
Хау
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зеленский жалок
максимально жалок
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Владимир Путин, говоря о военной операции в Сирии провел параллель со своим детством в Ленинграде. «Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: забивай стрелу, а сам не приезжай», — сказал Путин.
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