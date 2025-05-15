Трое из "Ливерпуля" номинированы на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2024/25

Мохамед Салах и Виргил Ван Дейк Сразу трое игроков "Ливерпуля" вошли в число номинантов на звание лучшего в Премьер-Лиге по итогам завершающегося сезона 2024/25.

Список номинантов на престижную награду из восьми имен возглавляют защитник Виргил Ван Дейк, полузащитник Райан Гравенберх и нападающий Мохамед Салах.

Ван Дейк сыграл каждый матч "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, тогда как Гравенберх, прекрасно раскрывшийся в роли опорника, пропустил один поединок. Их отличный футбол помог команде оформить 14 "клин-шитов" на пути к титулу.

Салах в свою очередь совершил наибольшее в Премьер-Лиге количество результативных действий — 46 (28 голов, 18 "ассистов").

Конкурентами трио из "Ливерпуля" выступают Морган Гиббс-Уайт с Крисом Вудом из "Ноттингем Форест", Александер Исак из "Ньюкасла", Бриан Мбемо из "Брентфорда" и Деклан Райс из "Арсенала".

Премьер-Лига предлагает поучаствовать в определении лучшего игрока посредством голосования, которое продлится до 19 мая. Затем голоса болельщиков будут сложены с мнениями экспертов, а победитель будет объявлен на следующей неделе.

Также на своем веб-сайте Премьер-Лига проводит голосования на лучшего молодого игрока и лучшего тренера в Премьер-Лиге по итогам сезона 2024/25.

Номинанты на лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2024/25

Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест")
Райан Гравенберх "(Ливерпуль")
Александер-Исак ("Ньюкасл")
Бриан Мбемо ("Брентфорд")
Деклан Райс ("Арсенал")
Мохамед Салах ("Ливерпуль")
Виргил Ван Дейк "Ливерпуль")
Крис Вуд ("Ноттингем Форест")

Номинанты на лучшего молодого Премьер-Лиги в сезоне 2024/25

Лиам Делап ("Ипсвич")
Энтони Эланга ("Ноттингем Форест")
Райан Гравенберх ("Ливерпуль")
Дин Хейсен ("Борнмут")
Коул Палмер ("Челси")
Жоао Педро ("Брайтон")
Морган Роджерс ("Астон Вилла")
Вильям Салиба ("Арсенал")

Номинанты на лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2024/25

Томас Франк ("Брентфорд")
Эдди Хау ("Ньюкасл")
Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест")
Витор Перейра ("Вулверхэмптон")
Арне Слот ("Ливерпуль")


Метки награды, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 767

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. standard 15.05.2025 18:23 # standard
    вы вот тут хуесосите ержана, он может обидется и уйти с этого сайта

    (ответить)

  2. narcot 15.05.2025 18:18 # narcot
    чмурад, сюка орууууу


    https://ibb.co/prdGzXw3

    сам видос:

    https://www.instagram.com/reel/DJqLhisC2B3

    (ответить)

  3. narcot 15.05.2025 18:05 # narcot
    бабца в больничке


    https://www.instagram.com/reel/DJEL4vCgBEy

    (ответить)

  4. forester-ibe 15.05.2025 18:03 # forester-ibe
    https://ibb.co/5WM6j4GW

    ))))

    (ответить)

  5. halamadrid94 15.05.2025 18:03 # halamadrid94
    Салах
    Роджерс
    Слот

    Если объективно.


    Ну а вообще, можно давать тренера сезона Нуну. То что он сотворил с командой , в прошлом сезоне стоявшей на вылет - это нечто.

    (ответить)

  6. electric 15.05.2025 17:53 # electric
    КНЯЗИ!!!
    P.s. манкурт дол6ое6.

    (ответить)

  7. memfis63 15.05.2025 17:47 # memfis63
    угадайте война


    2022 год
    НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С РФ
    2023 год
    ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ НЕ ВОЗМОЖНЫ
    2024 год
    ПЕРЕГОВОРЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАНИЦ 1991 ГОДА
    2025 год
    я жду тебя в Стамбуле!

    (ответить)

  8. imf-tau 15.05.2025 17:42 # imf-tau
    4-19

    Зеля - по-любому еду в Стамбул, жду пыпу. Не приедет сам - чмо.

    4-20

    Зеля не едет в Стамбул, отправит шоху.


    Потужный боневтик в своем репертуаре тупого пиздежа криворожской школы дипломатии.

    Источник: https://fapl.ru/posts/114817/?c=1

    (ответить)

  9. redstyle 15.05.2025 17:27 # redstyle
    Салах
    Гравенберх
    Слот

    Тут даже без вариантов!

    (ответить)

  10. hunter022 15.05.2025 17:26 # hunter022
    Салах
    Хейсен
    Португальский Санта.

    (ответить)

  11. brown-ale 15.05.2025 17:20 # brown-ale
    Исак
    Гравенберх
    Хау

    (ответить)

  12. pozitiv4ik 15.05.2025 17:13 # pozitiv4ik
    зеленский жалок

    максимально жалок

    (ответить)

  13. narcot 15.05.2025 17:05 # narcot
    Владимир Путин, говоря о военной операции в Сирии провел параллель со своим детством в Ленинграде. «Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: забивай стрелу, а сам не приезжай», — сказал Путин.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: