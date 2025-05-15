Варди завершит карьеру в "Лестере" матчем против "Ипсвича"

Нападающий Джейми Варди завершит свою карьеру в "Лестере" домашним матчем Премьер-Лиги против "Ипсвича".

В прошлом месяце было объявлено, что по окончании сезона Варди покинет "Лестер", проведя в клубе 13 лет.



Матч против "Ипсвича" в ближайшее воскресенье станет для Варди 500-м за клуб с "Кинг Пауэр" — и одновременно последним, потому что против "Борнмута" в заключительном туре Джейми не сыграет.



В своих 499 матчах за "Лестер" Варди забил 199 голов. Вместе с "лисами" 38-летний англичанин завоевал титул Премьер-Лиги в сезоне 2015/16 и Кубок Англии в 2021 году, а также дважды повышался в классе из Чемпионшипа.