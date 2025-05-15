Рэшфорд склоняется к тому, чтобы остаться в "Вилле"

Нападающий Маркус Рэшфорд склоняется к тому, чтобы остаться в "Астон Вилле" после окончания своей аренды из "Манчестер Юнайтед".

Отправившись в "Виллу" на вторую половину этого сезона, Рэшфорд не только забил четыре гола и отдал пять результативных передач, но и вернулся в сборную Англии.



Ранее ходили слухи, что грядущим летом Рэшфорд может отправиться в какой-нибудь зарубежный клуб вроде "Барселоны", однако Daily Express утверждает, что Маркусу очень понравилось работать с главным тренером "Виллы" Унаи Эмери.



Теперь Рэшфорд предпочитает остаться на "Вилла Парк", благо бирмингемскому клубу принадлежит опция выкупа 27-летнего нападающего за 40 миллионов фунтов.



Основным препятствием к постоянному трансферу Рэшфорда выглядит его зарплата в 350,000 фунтов в неделю, что никак не вписывается в бюджет "Виллы", даже с учетом возможного попадания в Лигу Чемпионов.



Добавим, в данный момент Рэшфорд отсутствует с травмой задней поверхностью бедра, однако есть вероятность, что Маркус еще вернется в строй до окончания сезона.