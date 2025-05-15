Зарплатная ведомость МЮ вырастет на 30 млн. фунтов в случае победы в Лиге Европы

Манчестер Юнайтед В случае победы в финале Лиги Европы над "Тоттенхэмом" зарплатная ведомость "Манчестер Юнайтед" вырастет более чем на 30 миллионов фунтов.

21 мая "Юнайтед" сразится с "Тоттенхэмом" в Бильбао не только за трофей, но и за путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Если "Юнайтед" выиграет финал, то игроки команды Рубена Аморима разделят между собой бонус в размере около 1 млн. фунтов, хотя для соперника этот бонус втрое больше.

Но это цветочки по сравнению с тем, как вырастет зарплатная ведомость "Юнайтед", потому что контракты большинства игроков предусматривают автоматическое понижение зарплаты, если клуб не участвует в Лиге Чемпионов.

Для большинства игроков речь идет о прибавке в 25 процентов, если "Юнайтед" вернется в Лигу Чемпионов. Поэтому суммарно зарплатная ведомость выросла бы более чем на 30 млн. фунтов в сезоне 2025/26, сообщает The Telegraph.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2025 14:00

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  1. empry 15.05.2025 14:20 # empry
    А доходы клуба на сколько вырастут в случае победы в ЛЕ?

    (ответить)

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