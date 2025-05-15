"Ливерпуль" находится на пороге договоренности с Фримпонгом

Джереми Фримпонг "Ливерпуль" находится на пороге устной договоренности с защитником леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонгом.

По информации Sky Sport Germany, "Ливерпуль" и Фримпонг практически согласовали условия личного контракта и сейчас обсуждают заключительные детали.

Фримпонг заинтересован в переходе в "Ливерпуль" — в том числе потому, что главный тренер "красных" Арне Слот продемонстрировал огромное желание подписать соотечественника.

"Байер" в переговорах и не участвует и уходу Фримпонга помешать бессилен, потому что контракт 24-летнего игрока сборной Голландии предусматривает отступные в 35-40 миллионов евро (29.5-33.7 млн. фунтов).

В "Ливерпуле" Фримпонг будет призван заменить Трента Александер-Арнольда, который покидает клуб свободным агентом.


Метки Байер, Ливерпуль, Фримпонг

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 15.05.2025 13:40 # skydreams
    по нарезкам лютый чел... даже странно, что никто перехватить не пытается, цена вполне норм

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  2. felix-the-cat 15.05.2025 13:27 # felix-the-cat
    Отличная сделка

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  3. andrew-sg8 15.05.2025 13:22 # andrew-sg8
    Сборная Голландии? А что, Голландия отделилась от Нидерландов?

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