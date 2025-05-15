"Ливерпуль" находится на пороге договоренности с Фримпонгом
"Ливерпуль" находится на пороге устной договоренности с защитником леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонгом.
По информации Sky Sport Germany, "Ливерпуль" и Фримпонг практически согласовали условия личного контракта и сейчас обсуждают заключительные детали.
Фримпонг заинтересован в переходе в "Ливерпуль" — в том числе потому, что главный тренер "красных" Арне Слот продемонстрировал огромное желание подписать соотечественника.
"Байер" в переговорах и не участвует и уходу Фримпонга помешать бессилен, потому что контракт 24-летнего игрока сборной Голландии предусматривает отступные в 35-40 миллионов евро (29.5-33.7 млн. фунтов).
В "Ливерпуле" Фримпонг будет призван заменить Трента Александер-Арнольда, который покидает клуб свободным агентом.
15.05.2025 13:00
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Последние комментарии:
по нарезкам лютый чел... даже странно, что никто перехватить не пытается, цена вполне норм
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Отличная сделка
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Сборная Голландии? А что, Голландия отделилась от Нидерландов?
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