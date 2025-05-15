Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Арсенал" официально презентовал свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 от Adidas.
Новая форма выполнена в классических для "Арсенала" красном и белом цветах с готической буквой "A" в виде повторяющегося узора.
Буква "A" в готическом шрифте также присутствовала на форме "Арсенала" в чемпионском для лондонского клуба сезоне 1990/91.
При создании этой игровой футболки Adidas, технический спонсор "Арсенала", использовал технологию HEAT.RDY, обеспечивающую комфорт и контроль влаги. В частности, вентиляция обеспечивается за счет структурированного сетчатого материала в ключевых зонах и 3D-ткани с изнанки.
Впервые команда Микеля Артеты примерит новинку в заключительном домашнем матче этого сезона — против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье.
15.05.2025 12:00
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Последние комментарии:
Район плечей полная уйня
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фктболка неплохая, но гетры вообще ни о чем - хоть бы узор такой же, как на футболке, на них сделали, а то вообще никакого рисунка. на щортах хотя бы красные полосы есть.
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Почему такие грустные лица?!
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