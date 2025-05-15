Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26 "Арсенал" официально презентовал свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 от Adidas.

Новая форма выполнена в классических для "Арсенала" красном и белом цветах с готической буквой "A" в виде повторяющегося узора.

Буква "A" в готическом шрифте также присутствовала на форме "Арсенала" в чемпионском для лондонского клуба сезоне 1990/91.

При создании этой игровой футболки Adidas, технический спонсор "Арсенала", использовал технологию HEAT.RDY, обеспечивающую комфорт и контроль влаги. В частности, вентиляция обеспечивается за счет структурированного сетчатого материала в ключевых зонах и 3D-ткани с изнанки.

Впервые команда Микеля Артеты примерит новинку в заключительном домашнем матче этого сезона — против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье.

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2025/26


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 449

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Последние комментарии:




  1. closer 15.05.2025 12:41 # closer
    Район плечей полная уйня

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  2. danilych89 15.05.2025 12:33 # danilych89
    фктболка неплохая, но гетры вообще ни о чем - хоть бы узор такой же, как на футболке, на них сделали, а то вообще никакого рисунка. на щортах хотя бы красные полосы есть.

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  3. alah 15.05.2025 12:10 # alah
    Почему такие грустные лица?!

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