Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Арсенал" официально презентовал свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 от Adidas.

Новая форма выполнена в классических для "Арсенала" красном и белом цветах с готической буквой "A" в виде повторяющегося узора.



Буква "A" в готическом шрифте также присутствовала на форме "Арсенала" в чемпионском для лондонского клуба сезоне 1990/91.



При создании этой игровой футболки Adidas, технический спонсор "Арсенала", использовал технологию HEAT.RDY, обеспечивающую комфорт и контроль влаги. В частности, вентиляция обеспечивается за счет структурированного сетчатого материала в ключевых зонах и 3D-ткани с изнанки.



Впервые команда Микеля Артеты примерит новинку в заключительном домашнем матче этого сезона — против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье.













































