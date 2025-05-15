Представители Хейсена прилетели в Мадрид
Представители защитника "Борнмута" Дина Хейсена прибыли в Мадрид на оформление сделки по переходу своего клиента в "Реал".
В предыдущие недели Хейсена наперебой сватали в большие клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси".
Об интересе "Реала" тоже сообщалось, но гранд Ла Лиги только накануне обратился к "Борнмуту" насчет приобретения 20-летнего игрока сборной Испании.
В тот же день "Реал" подтвердил "Борнмуту" свою готовность выплатить отступные в 50 миллионов фунтов по контракту Хейсена и получил от "вишенок" зеленый свет на заключение сделки.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас представители Хейсена прилетели в Мадрид, чтобы окончательно оформить отношения с "Реалом". Сам Дин уже согласовал условия пятилетнего контракта с Королевским клубом.
Добавим, указанную сумму в 50 млн. фунтов "Реалу" надлежит выплатить тремя частями.
15.05.2025 11:00
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