Представители защитника "Борнмута" Дина Хейсена прибыли в Мадрид на оформление сделки по переходу своего клиента в "Реал".

В предыдущие недели Хейсена наперебой сватали в большие клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси".



Об интересе "Реала" тоже сообщалось, но гранд Ла Лиги только накануне обратился к "Борнмуту" насчет приобретения 20-летнего игрока сборной Испании.



В тот же день "Реал" подтвердил "Борнмуту" свою готовность выплатить отступные в 50 миллионов фунтов по контракту Хейсена и получил от "вишенок" зеленый свет на заключение сделки.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас представители Хейсена прилетели в Мадрид, чтобы окончательно оформить отношения с "Реалом". Сам Дин уже согласовал условия пятилетнего контракта с Королевским клубом.



Добавим, указанную сумму в 50 млн. фунтов "Реалу" надлежит выплатить тремя частями.