Постекоглу получит бонус в 2 млн. фунтов, если выиграет Лигу Европы

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу получит бонус в 2 миллиона фунтов, если выиграет финал Лиги Европы.

В следующую среду, 21 мая, "Тоттенхэм" сразится с "Манчестер Юнайтед" в Бильбао, чтобы попытаться завоевать свой первый европейский трофей за 41 год.



Как отмечает The Telegraph, Постекоглу находится в выигрышной ситуации с финансовой точки зрения, независимо от исхода финального матча.



Дело в том, что контракт австралийского тренера предусматривает бонус в 2 млн. фунтов, если "Тоттенхэм" выиграет Лигу Европы.



А если "Тоттенхэм" уступит в финале, то Постекоглу едва ли сможет избежать увольнения — уж слишком плохо "шпоры" выступили в Премьер-Лиге. При таком раскладе Анге уйдет с компенсацией.



Постекоглу даже может получить и бонус, и компенсацию, если после завоевания трофея и попадания в Лигу Чемпионов боссы "Тоттенхэма" решат позвать другого специалиста.