Постекоглу получит бонус в 2 млн. фунтов, если выиграет Лигу Европы

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу получит бонус в 2 миллиона фунтов, если выиграет финал Лиги Европы.

В следующую среду, 21 мая, "Тоттенхэм" сразится с "Манчестер Юнайтед" в Бильбао, чтобы попытаться завоевать свой первый европейский трофей за 41 год.

Как отмечает The Telegraph, Постекоглу находится в выигрышной ситуации с финансовой точки зрения, независимо от исхода финального матча.

Дело в том, что контракт австралийского тренера предусматривает бонус в 2 млн. фунтов, если "Тоттенхэм" выиграет Лигу Европы.

А если "Тоттенхэм" уступит в финале, то Постекоглу едва ли сможет избежать увольнения — уж слишком плохо "шпоры" выступили в Премьер-Лиге. При таком раскладе Анге уйдет с компенсацией.

Постекоглу даже может получить и бонус, и компенсацию, если после завоевания трофея и попадания в Лигу Чемпионов боссы "Тоттенхэма" решат позвать другого специалиста.


Метки Лига Европы, Постекоглу, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2025 10:00

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  1. smokekush 15.05.2025 10:41 # smokekush
    У этого алкаша даже шанса не будет на эти деньги)

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  2. makeewadim 15.05.2025 10:34 # makeewadim
    2 бич пакета

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