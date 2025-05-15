Постекоглу получит бонус в 2 млн. фунтов, если выиграет Лигу Европы
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу получит бонус в 2 миллиона фунтов, если выиграет финал Лиги Европы.
В следующую среду, 21 мая, "Тоттенхэм" сразится с "Манчестер Юнайтед" в Бильбао, чтобы попытаться завоевать свой первый европейский трофей за 41 год.
Как отмечает The Telegraph, Постекоглу находится в выигрышной ситуации с финансовой точки зрения, независимо от исхода финального матча.
Дело в том, что контракт австралийского тренера предусматривает бонус в 2 млн. фунтов, если "Тоттенхэм" выиграет Лигу Европы.
А если "Тоттенхэм" уступит в финале, то Постекоглу едва ли сможет избежать увольнения — уж слишком плохо "шпоры" выступили в Премьер-Лиге. При таком раскладе Анге уйдет с компенсацией.
Постекоглу даже может получить и бонус, и компенсацию, если после завоевания трофея и попадания в Лигу Чемпионов боссы "Тоттенхэма" решат позвать другого специалиста.
15.05.2025 10:00
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У этого алкаша даже шанса не будет на эти деньги)
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2 бич пакета
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