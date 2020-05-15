Семеньо договаривается о переходе в "Юнайтед"

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо провел переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет своего трансфера к "красным дьяволам" грядущим летом.

Семеньо очень ярко проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав семь результативных передач за "Борнмут" во всех соревнованиях.



Отличная форма Семеньо помогла "Борнмуту" побить свой клубный рекорд по количеству очков в высшем дивизионе.



По информации talkSPORT, "Юнайтед" уже договаривается с Семеньо, но все еще может столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Ливерпуль" и "Ньюкасл".



Учитывая игру Семеньо и калибр заинтересованных клубов, "Борнмут" надеется выручить около 70 миллионов фунтов за 25-летнего ганца, рожденного в Англии.



Стоит отметить, что впервые Семеньо попал на радар "Юнайтед" еще в 2018 году, когда 18-летним юношей выступал за "Ньюпорт" из Лиги Два на правах аренды из "Бристоль Сити". Скауты клуба с "Олд Траффорд" приезжали просматривать Антуана в матчах четвертого дивизиона.



Впоследствии заиграв в "Бристоль Сити", в январе 2023 Семеньо был продан в "Борнмут" за 8.5 млн. фунтов.