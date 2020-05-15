Семеньо договаривается о переходе в "Юнайтед"

Антуан Семеньо Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо провел переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет своего трансфера к "красным дьяволам" грядущим летом.

Семеньо очень ярко проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав семь результативных передач за "Борнмут" во всех соревнованиях.

Отличная форма Семеньо помогла "Борнмуту" побить свой клубный рекорд по количеству очков в высшем дивизионе.

По информации talkSPORT, "Юнайтед" уже договаривается с Семеньо, но все еще может столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Ливерпуль" и "Ньюкасл".

Учитывая игру Семеньо и калибр заинтересованных клубов, "Борнмут" надеется выручить около 70 миллионов фунтов за 25-летнего ганца, рожденного в Англии.

Стоит отметить, что впервые Семеньо попал на радар "Юнайтед" еще в 2018 году, когда 18-летним юношей выступал за "Ньюпорт" из Лиги Два на правах аренды из "Бристоль Сити". Скауты клуба с "Олд Траффорд" приезжали просматривать Антуана в матчах четвертого дивизиона.

Впоследствии заиграв в "Бристоль Сити", в январе 2023 Семеньо был продан в "Борнмут" за 8.5 млн. фунтов.


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, Семеньо

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2025 09:00

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  1. smokekush 15.05.2025 10:40 # smokekush
    Самые топы это те кто прохавал весь английский футбол с самых низов, будет новый тоуни

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  2. smokekush 15.05.2025 10:39 # smokekush
    За 50 забираем с упаковкой

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