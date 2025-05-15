Аморим: "Я далек от ухода"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что далек от того, чтобы бросить свою работу.

В минувший уикенд "Юнайтед" уступил дома "Вест Хэму" со счетом 0:2, оформив свое 17-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. После этого матча Аморим выразил сомнения насчет своего будущего на "Олд Траффорд".



Аморим сказал, что он и игроки должны будут "освободить место другим людям", если форма команды не улучшится с началом следующего сезона.



Слова Аморима были восприняты как намек на его готовность покинуть "Юнайтед", однако Рубен планирует решать проблемы, а не бежать от них.



"Действительно ли я думал об уходе? Я далек от ухода".



"Я имел ввиду, что с момента своего прихода сюда я всегда говорю насчет стандартов. Я не могу созерцать, что команда демонстрирует такие результаты, особенно в Премьер-Лиге, и не говорить что-нибудь и не брать ответственность на себя".



"У меня есть ясный план насчет того, что нужно сделать. Я понимаю проблемы команды", — цитирует Аморима Sky Sports.