"Ливерпуль" обратился к представителям Вирца

"Ливерпуль" обратился к представителям Флориана Вирца, обозначив свою заинтересованность в плеймейкере "Байера".

В минувший вторник Вирц вместе со своим родителями побывал в Англии на переговорах с "Манчестер Сити", который, если верить Sky Sports, уже достиг устной договоренности с "Байером".



"Байер" предпочитает продать Вирца за пределы Бундеслиги, нежели в "Баварию", если 22-летнему игроку сборной Германии суждено покинуть Леверкузен.



По информации The Athletic, "Ливерпуль" имеет давний интерес к Вирцу, и сейчас мерсисайдский клуб вышел на связь с лагерем Флорианна.



"Ливерпуль" готов по-настоящему включиться в борьбу за Вирца, если Флориан действительно собирается покинуть "Байер" грядущим летом и хочет выступать в Премьер-Лиге.



В прошлом сезоне Вирц сыграл ключевую роль в завоевании "Байером" первого в своей истории титула Бундеслиги, забив 11 голов и отдав 12 результативных передач.



В этом сезоне Флориан продолжил блистать, забив 10 голов и отдав 12 результативных передач в рамках немецкого первенства.



От контракта Вирца остается два года, и "Байер" оценивает свою звезду в 150 миллионов евро (126 млн. фунтов), что стало бы новым трансферным рекордом Премьер-Лиги.