Светская хроника за четверг

"Реал" выиграл борьбу за Дина Хейсена. "Интер" нацелился на Джошуа Зиркзее. Маркус Рэшфорд останется в "Астон Вилле". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Реал" выиграл борьбу за защитника "Борнмута" Дина Хейсена. (The Telegraph)



"Манчестер Сити" и "Арсенал" следят за ситуацией нападающего "Реала" Родриго. (AS)



"Ливерпуль" не согласится досрочно отпустить защитника Трента Александер-Арнольда в "Реал" за 850,000 фунтов. (The Sun)



"Ливерпуль" обратился к представителям Флориана Вирца, но ожидает, что плеймейкер или останется в "Байере", или перейдет в "Баварию". (Ben Jacobs)



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее стал трансферной целью для "Интера". (Corriere dello Sport)



20-летний защитник "Фиорентины" Пьетро Комуццо вызывает интерес у "Юнайтед". (Football Insider)



Нападающий Маркус Рэшфорд, вероятно, останется в "Астон Вилле" после окончания своей аренды из "Юнайтед". (Daily Express)



"Барселона" поспорит с "Арсеналом" за голкипера "Эспаньола" Жоана Гарсию. (Daily Mirror)



В шорт-листе "Челси" по усилению нападения значатся Виктор Дьекереш из "Спортинга", Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг", Лиам Делап из "Ипсвича", Уго Экитике из "Айнтрахта" и Виктор Осимхен из "Наполи". (BBC)



Сразу несколько клубов сделали запросы насчет нападающего "Челси" Николаса Джексона. (Goal)



"Ньюкасл" пожертвует вингером Харви Барнсом для улучшения ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей. (Football Insider)



"Ньюкасл" опережает "Челси" в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (TEAMtalk)



"Интер" и "Милан" вступили в борьбу за нападающего "Пэлас" Жан-Филиппа Матета, который также интересен "Юнайтед", "Ноттингем Форест", "Баварии" и "Атлетико". (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" начал предварительные переговоры о покупке вингера "Пэлас" Эберечи Эзе. (Football Insider)



"Лидс" и "Эвертон" проявляют интерес к защитнику Владимиру Цоуфалу, покидающему "Вест Хэм". (talkSPORT)



Другое



Нападающий "Форест" Тайво Авоньи был выведен из искусственной комы. (Daily Mirror)



Вингер "Арсенала" Итан Нванери сменит игровой номер с 53-го на 22-й, который ему освободит голкипер Давид Райя, который в свою очередь возьмет "единицу". (Goal)



Алексис Оганян, основатель Reddit и супруг Серены Уильямс, приобрел долю в женской команде "Челси" за 20 млн. фунтов. (BBC)



Бывший полузащитник "Юнайтед" и "Челси" Хуан Мата задумывается о покупке клуба в австралийской А-Лиге, ранее став совладельцем "Сан-Диего" из МЛС. (ESPN)



Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин написал заявление в южнокорейскую полицию на женщину, которая шантажировала его ложными утверждениями о беременности. (Korea Times)