"Реал" обратился к "Борнмуту" насчет Хейсена

Дин Хейсен Испанский "Реал" обратился к "Борнмуту" насчет приобретения защитника Дина Хейсена.

Своей игрой за "Борнмут" в этом сезоне Хейсен привлек внимание множества больших клубов, включая "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Баварию".

До сих пор никто из заинтересованных клубов не выражал намерение выплатить 50 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Хейсена в качестве отступных.

Однако Sky Sports может подтвердить, что "Реал" уже установил контакт с "Борнмутом" и готов потратить указанную сумму на 20-летнего игрока сборной Испании.

Шаг "Реала" может свидетельствовать о том, что Хейсен определился со своими предпочтениями насчет продолжения карьеры.

Журналист Фабрицио Романо и вовсе утверждает, что "Борнмут" согласился на озвученные "Реалом" условия. Теперь Королевский клуб лишь ждет зеленого света со стороны лагеря Хейсена, но Мадрид всегда был приоритетом для Дина.


Метки Борнмут, Реал, Хейсен

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2025 00:05

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