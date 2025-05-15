"Реал" обратился к "Борнмуту" насчет Хейсена

Испанский "Реал" обратился к "Борнмуту" насчет приобретения защитника Дина Хейсена.

Своей игрой за "Борнмут" в этом сезоне Хейсен привлек внимание множества больших клубов, включая "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Баварию".



До сих пор никто из заинтересованных клубов не выражал намерение выплатить 50 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Хейсена в качестве отступных.



Однако Sky Sports может подтвердить, что "Реал" уже установил контакт с "Борнмутом" и готов потратить указанную сумму на 20-летнего игрока сборной Испании.



Шаг "Реала" может свидетельствовать о том, что Хейсен определился со своими предпочтениями насчет продолжения карьеры.



Журналист Фабрицио Романо и вовсе утверждает, что "Борнмут" согласился на озвученные "Реалом" условия. Теперь Королевский клуб лишь ждет зеленого света со стороны лагеря Хейсена, но Мадрид всегда был приоритетом для Дина.