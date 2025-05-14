Жоао Педро интересен "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Челси"

Жоао Педро "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси" проявляют интерес к нападающему "Брайтона" Жоао Педро.

По информации The Telegraph, все три перечисленных гранда Премьер-Лиги внимательно следят за успехами Педро.

Педро выступает за "Брайтон" после своего перехода из "Уотфорда" за 30 миллионов фунтов в 2023 году, в течение этого времени забив 30 голов в 70 матчах.

23-летний бразилец привлекателен большим клубам тем, что может сыграть не только центрального нападающего, но также 10-го номера и на флангах.

"Ливерпуль" может рассматривать Педро в качестве замены для Дарвина Нуньеса. А про "Арсенал" известно, что "канониры" изучали возможность приобретения Жоао еще в предыдущие сезоны.

"Брайтон" заранее подготовился к возможному расставанию с Педро, купив 19-летнего нападающего Стефаноса Цимаса из "Нюрнберга" за 20 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Брайтон, Ливерпуль, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2025 23:00

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  1. gary47 14.05.2025 23:07 # gary47
    Лучше бы мы обратили внимание на Эванилсона. Чувак свои 15 за сезон на изи будет делать.

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