Жоао Педро интересен "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Челси"

"Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси" проявляют интерес к нападающему "Брайтона" Жоао Педро.

По информации The Telegraph, все три перечисленных гранда Премьер-Лиги внимательно следят за успехами Педро.



Педро выступает за "Брайтон" после своего перехода из "Уотфорда" за 30 миллионов фунтов в 2023 году, в течение этого времени забив 30 голов в 70 матчах.



23-летний бразилец привлекателен большим клубам тем, что может сыграть не только центрального нападающего, но также 10-го номера и на флангах.



"Ливерпуль" может рассматривать Педро в качестве замены для Дарвина Нуньеса. А про "Арсенал" известно, что "канониры" изучали возможность приобретения Жоао еще в предыдущие сезоны.



"Брайтон" заранее подготовился к возможному расставанию с Педро, купив 19-летнего нападающего Стефаноса Цимаса из "Нюрнберга" за 20 млн. фунтов.