Лейндерс пройдет собеседование в "Норвиче"

Юрген Клопп и Пеп Лейндерс Находящийся в поисках главного тренера "Норвич" пригласил на собеседование Пепа Лейндерса, бывшего ассистента Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Лейндерс и Клопп вместе покинули "Ливерпуль" прошлым летом, но если Юрген решил отдохнуть от футбола, то Пеп заступил на должность главного тренера австрийского "Ред Булл".

В Зальцбурге у Лейндерса не сложилось, и уже в декабре Пеп, который ранее провалился в голландском НЕКе, остался без работы.

Теперь Лейндерс может получить шанс в "Норвиче". По информации The Telegraph, позже на этой неделе 42-летний голландец пройдет собеседование в клубе Чемпионшипа.

Этот сезон "Норвич" завершал под руководством Джека Уилшира, который временно принял первую команду "канареек" после увольнения Йоханнеса Хофф Торупа.

Среди прочих кандидатов, рассматриваемых "Норвичем", называются Стив Купер и Гари О'Нил, а вот Расселл Мартин клубу с "Кэрроу Роуд" не интересен.

Добавим, этот сезон "Норвич" завершил только на 13-м месте Чемпионшипа, в 11 очках от зоны плей-офф.


Метки Лейндерс, Норвич, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2025 22:00

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