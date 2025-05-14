Лейндерс пройдет собеседование в "Норвиче"

Находящийся в поисках главного тренера "Норвич" пригласил на собеседование Пепа Лейндерса, бывшего ассистента Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Лейндерс и Клопп вместе покинули "Ливерпуль" прошлым летом, но если Юрген решил отдохнуть от футбола, то Пеп заступил на должность главного тренера австрийского "Ред Булл".



В Зальцбурге у Лейндерса не сложилось, и уже в декабре Пеп, который ранее провалился в голландском НЕКе, остался без работы.



Теперь Лейндерс может получить шанс в "Норвиче". По информации The Telegraph, позже на этой неделе 42-летний голландец пройдет собеседование в клубе Чемпионшипа.



Этот сезон "Норвич" завершал под руководством Джека Уилшира, который временно принял первую команду "канареек" после увольнения Йоханнеса Хофф Торупа.



Среди прочих кандидатов, рассматриваемых "Норвичем", называются Стив Купер и Гари О'Нил, а вот Расселл Мартин клубу с "Кэрроу Роуд" не интересен.



Добавим, этот сезон "Норвич" завершил только на 13-м месте Чемпионшипа, в 11 очках от зоны плей-офф.