Кулусевски пропустит финал Лиги Европы
Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски пропустит финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" в Бильбао.
Кулусевски был заменен на 19-й минуте проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье (0:2).
Полученная Деяном травма правого колена потребовала операции, которую 25-летний швед уже перенес, сообщает BBC.
Теперь Кулусевски приступает к реабилитации и в этом сезоне уже не сыграет. Деян пропустит не только финал Лиги Европы, но и два оставшихся матча Премьер-Лиги.
В этом сезоне Кулусевски сыграл 50 матчей за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.
Помимо Кулусевски, в финале против "Юнайтед" 21 мая "шпорам" также будет не хватать полузащитников Джеймса Мэддисона и Лукаса Бергвалла, которые отсутствуют с повреждениями колена и лодыжки, соответственно.
14.05.2025 21:00
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