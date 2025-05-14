Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски пропустит финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" в Бильбао.

Кулусевски был заменен на 19-й минуте проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье (0:2).



Полученная Деяном травма правого колена потребовала операции, которую 25-летний швед уже перенес, сообщает BBC.



Теперь Кулусевски приступает к реабилитации и в этом сезоне уже не сыграет. Деян пропустит не только финал Лиги Европы, но и два оставшихся матча Премьер-Лиги.



В этом сезоне Кулусевски сыграл 50 матчей за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.



Помимо Кулусевски, в финале против "Юнайтед" 21 мая "шпорам" также будет не хватать полузащитников Джеймса Мэддисона и Лукаса Бергвалла, которые отсутствуют с повреждениями колена и лодыжки, соответственно.